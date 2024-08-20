Россияне разместили военную базу на территории уникального заповедника «Каменные могилы» под Мариуполем

Уникальный заповедник «Каменные могилы» под Мариуполем. Фото: Мариупольский городской совета

По предварительной информации, командование РФ разместило военную базу и свои войска на территории уникального заповедника возле села Назаровка Мариупольского района. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Пока не известно, в каком состоянии находится природоохранная территория.

Заповедник «Каменные могилы» основали 5 апреля 1927 года. Это особенная природоохранная территория, площадь которой составляет около 400 га. Она входит в состав Украинского степного природного заповедника.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный».