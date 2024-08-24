Жителі окупації теж відзначають День незалежності України — фотоакція

На окупованих територіях України провели масштабну онлайн-акцію до Дня незалежності країни. Підпільна організація «Жовта стрічка» почала публікувати серію фотографій від мешканців окупованих міст та сіл, які чекають на повернення територій під контроль України.

В акції беруть участь сотні українців з таких міст: Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Сімеїз, Мелітополь, Маріуполь, Горлівка, Донецьк, Луганськ, Харцизьк, Алчевськ, Нова Каховка, Генічеськ, Бердянськ, Сєверодонецьк, Старобільськ, Гола Пристань, Скадовськ, Ящикове.

«Всі разом ми проводимо акцію, щоб нагадати про сотні тисяч українців, які залишаються в окупації. Щоб дати можливість кожному з наших людей бути причетним до великого державного свята. Щоб сказати світові: Ми є. Ми — Україна», — пише «Жовта стрічка».