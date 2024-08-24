Жители оккупации тоже отмечают День независимости Украины — фотоакция

На оккупированных территориях Украины провели масштабную онлайн-акцию ко Дню независимости страны. Подпольная организация «Желтая лента» начала публиковать серию фотографий от жителей оккупированных городов и сел, которые ждут возвращения территорий под контроль Украины.

В акции принимают участие сотни украинцев из таких городов: Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта, Симеиз, Мелитополь, Мариуполь, Горловка, Донецк, Луганск, Харцызск, Алчевск, Новая Каховка, Геническ, Бердянск, Северодонецк, Старобельск, Голая Пристань, Скадовск, Ящиково.

«Все вместе мы проводим акцию, чтобы напомнить о сотнях тысяч украинцев, которые остаются в оккупации. Чтобы дать возможность каждому из наших людей быть причастным к большому государственному празднику. Чтобы заявить миру: Мы есть. Мы — Украина», — пишет «Желтая лента».