На Київщині пошкоджено два енергооб'єкти: є постраждалі, серед них — дитина

У понеділок вранці, 26 серпня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під обстріл також потрапила Київська область, пошкоджено два енергооб'єкти, є постраждалі. Про це повідомили у прес-службі Київської ОВА.



За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, внаслідок атаки росіян зазнала травми дитина.



«Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінку 1965 року народження з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п'ятимісячною дитиною. Попередньо у матері черепно-мозкова травма. Маля випало з дитячого візка — у дівчинки подряпина стегна», — зазначив він.



Крім того, на Київщині пошкоджено два енергетичні об'єкти, зокрема, 22 приватні будинки отримали пошкодження внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно ушкоджений. Також пошкоджено складське приміщення, гаражі, три авто.



Наразі ліквідуються загоряння трав'яного настилу у двох районах області.



Наслідки ворожої атаки фіксуються у всіх районах Київщини.

Раніше ми писали, що російські окупанти 26 серпня атакували Україну за допомогою ракет та дронів. Заленський розповів деталі обстрілу.