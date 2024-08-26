В Киевской области повреждены два энергообъекта: есть пострадавшие, среди них — ребенок

В понедельник утром, 26 августа, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под обстрел также попала Киевская область, повреждены два энергообъекта, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА.



По словам начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, в результате атаки россиян получил травму ребенок.



«По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски — у девочки царапина бедра», — отметил он.



Кроме того, на Киевщине повреждены два энергетических объекта, в частности, 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто.



Сейчас ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области.



Последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевщины.

Ранее мы писали, что российские оккупанты 26 августа атаковали Украину с помощью ракет и дронов. Заленский рассказал детали обстрела.