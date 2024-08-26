Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення додатково підкріпити Сили оборони на Покровському напрямку фронту в Донецькій області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



«Була доповідь Головкому Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення про додаткове посилення напряму», — написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.



На сході та півдні України з початку доби сталося 103 бойові зіткнення, повідомив раніше Генеральний штаб Збройних сил України.

«Гаряче за все зараз на Покровському напрямі. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування окупантів у глиб території України», — зазначив Генштаб.