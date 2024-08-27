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Російським обстрілом убито чоловіка в Марганці

27 серпня 2024, 12:56

Російським обстрілом убито чоловіка в Марганці

Загинув чоловік у Марганці. Фото: Сергій Лисак Загинув чоловік у Марганці. Фото: Сергій Лисак

У вівторок, 27 серпня, російські окупанти атакували Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Є жертва. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, росіяни обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Град». Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Крім того, зруйновано гараж.

 Нагадаємо, 27 серпня російські війська вдарили по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, п'ять — отримали поранення.

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