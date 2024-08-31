Колумбійців, які воювали за Україну, Венесуела видала Росії

Громадян Колумбії, які воювали за Україну, Венесуела передала Росії. Фото: El Tiempo

Російські слідчі затримали двох громадян Колумбії, які воювали на боці України, звинувативши їх у «найманстві». Про це повідомило ФСБ РФ, передає «Радіо Свобода».

За інформацією колумбійської газети El Tiempo, обох колумбійців було затримано в столиці Венесуели, Каракасі, і екстрадовано до Росії. Сестра одного із затриманих повідомила El Tiempo, що колумбійці привернули увагу венесуельських поліцейських тим, що мали уніформу української армії. Олександр Арте та Хосе Арон Медіна, як повідомляється, прямували додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Затримання та подальша висилка колумбійців у Каракасі, якщо вона справді мала місце, стала першим відомим випадком екстрадиції до країни-агресора громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ також опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО у Лефортово. Спецслужба повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за статтею про найманство. За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років.

ФСБ при цьому не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.