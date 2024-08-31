Воевавших за Украину колумбийцев Венесуэла выдала России

Воевавших за Украину граждан Колумбии Венесуэла передала России. Фото: El Tiempo

Российские следователи задержали двух граждан Колумбии, воевавших на стороне Украины, обвинив их в «наемничестве». Об этом сообщило ФСБ РФ, передает «Радио Свобода».

По информации колумбийской газеты El Tiempo, оба колумбийца были задержаны в столице Венесуэлы, Каракасе, и экстрадированы в Россию. Сестра одного из задержанных сообщила El Tiempo, что колумбийцы привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии. Александр Арте и Хосе Арон Медина, как сообщается, направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Власти Колумбии, Венесуэлы и России событие не комментировали. О возможной экстрадиции пишет также Politico. Задержание и последующая высылка колумбийцев в Каракасе, если она действительно имела место, стала первым известным случаем экстрадиции в страну-агрессора граждан иностранных государств, воевавших на стороне Украины.

ФСБ также опубликовала видео, на котором, вероятно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово. Спецслужба сообщает, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве. По этому обвинению им грозит до 15 лет.

ФСБ при этом не объяснила, где и когда были задержаны колумбийцы.