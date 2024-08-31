Україна розгорнула біля Покровська одну зі своїх наступальних бригад — Forbes

Навколо Покровська Україна розгорнула одну зі своїх наступальних бригад. Фото: Бригада «Кара-Даг»

Україна розгорнула на ділянці навколо Покровська одну зі своїх небагатьох наступальних бригад – бригаду «Кара-Даг». Про це повідомляє у своїй статті аналітик американського видання Forbes Девід Екс.

Зазначається, що бригада «Кара-Даг» – одна із наступальних бригад Національної гвардії – була сформована у 2014 році. Бригада воювала у Мелітополя в перші дні повномасштабної війни і протягом двох років практично залишалася в тому самому районі. Але тепер її перекинули на схід, бо там точаться найважчі бої, нагадав Екс.

Аналітик вважає, що інші укомплектовані бригади можуть бути у Курській області, де українське вторгнення не зупиняється вже четвертий тиждень.

«Додаючи сили в Курську область і утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході», — зазначає аналітик.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення додатково підкріпити Сили оборони на Покровському напрямі фронту на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.