Вокруг Покровска Украина развернула одну из своих наступательных бригад. Фото: Бригада «Кара-Даг»

Украина развернула на участке вокруг Покровска одну из своих немногих наступательных бригад – бригаду «Кара-Даг». Об этом сообщает в своей статье аналитик американского издания Forbes Дэвид Экс.

Отмечается, что бригада «Кара-Даг» – одна из наступательных бригад Национальной гвардии – была сформирована в 2014 году. Бригада воевала у Мелитополя в первые дни полномасштабной войны и в течение двух лет практически оставалась в одном и том же районе. Но теперь ее перебросили на восток, потому что там продолжаются самые тяжелые бои, напомнил Экс.

Аналитик считает, что другие укомплектованные бригады могут быть в Курской области, где украинское вторжение не останавливается уже четвертую неделю.

«Добавляя силы в Курскую область и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для результата войны, чем их потенциальные потери на востоке», — отмечает аналитик.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение дополнительно подкрепить Силы обороны на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.