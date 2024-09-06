Британія передасть ракети для української ППО

Велика Британія надасть Україні багатоцільові ракети LMM для захисту від безпілотників та ракетних ударів Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

Зазначається, що Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів (213,13 млн доларів), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів і бомбардувань.

Про нове постачання ракет було оголошено за участю міністра оборони Великої Британії Джона Гілі на засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України», — зазначив Гілі.

Ракети, що виробляються компанією Thales Group, мають дальність дії понад 6 кілометрів і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі та повітрі.

Перша анонсована партія ракет має прибути до кінця поточного року