Армія РФ обстріляла Чернігівську область, поранено двох мирних жителів

Результат обстрілу військами РФ Чернігівщини. Фото: Нацполіція

Внаслідок російського обстрілу прикордонної зони Чернігівщини поранено двох мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.



Росіяни атакували одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали 55-річна жінка та 67-річний чоловік.



Правоохоронці надали постраждалим першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Результат обстрілу військами РФ Чернігівщини. Фото: Нацполіція

Результат обстрілу військами РФ Чернігівщини. Фото: Нацполіція

«Обстрілом також пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру населеного пункту. Поліцейські вкотре закликають місцевих жителів до евакуації у безпечніше місце», — заявили в поліції.



Раніше армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду, є загиблий та багато поранених, серед них діти.