Армія РФ обстріляла Селидове з артилерії: є пошкодження

Місто Селидове Донецької області у п'ятницю, 6 вересня, потрапило під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.
«О 11:30 обстріляли місто з артилерії», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа, один приватний будинок пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що у Слов'янську Донецької області майже 60 будинків знищено та пошкоджено через російський обстріл 5 вересня.
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