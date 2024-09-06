Армія РФ обстріляла Селидове з артилерії: є пошкодження

Росіяни атакували Селидове. Фото: Селидівська ГВА

Місто Селидове Донецької області у п'ятницю, 6 вересня, потрапило під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«О 11:30 обстріляли місто з артилерії», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілу сталася пожежа, один приватний будинок пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що у Слов'янську Донецької області майже 60 будинків знищено та пошкоджено через російський обстріл 5 вересня.