Безпілотники, які загрожували Києву вночі та під ранок, знешкоджені — КМВА

«Шахед» над Києвом. Фото: кадр із відео

Київ вкотре зазнав тривалої атаки російських ударних дронів, жоден із російських БпЛА своєї мети не досяг. Про це йдеться у звіті КМВА.



На територію України безпілотники РФ почали залітати ще напередодні ввечері (близько 22 години) з південного та східного напрямків.



Під загрозою повітряного удару перебували практично всі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, у тому числі Київ. У столиці тривогу оголосили ще до півночі й тривала вона безперервно понад 9 годин.



«Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт «Shahed», намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені», — зазначили у КМВА.



Нагадаємо, днем раніше РФ завдала масованого удару по Україні, ППО України збила 29 цілей.