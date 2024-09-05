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Безпілотники, які загрожували Києву вночі та під ранок, знешкоджені — КМВА

05 вересня 2024, 09:20

Безпілотники, які загрожували Києву вночі та під ранок, знешкоджені — КМВА

«Шахед» над Києвом. Фото: кадр із відео «Шахед» над Києвом. Фото: кадр із відео

Київ вкотре зазнав тривалої атаки російських ударних дронів, жоден із російських БпЛА своєї мети не досяг. Про це йдеться у звіті КМВА.

На територію України безпілотники РФ почали залітати ще напередодні ввечері (близько 22 години) з південного та східного напрямків.

Під загрозою повітряного удару перебували практично всі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, у тому числі Київ. У столиці тривогу оголосили ще до півночі й тривала вона безперервно понад 9 годин.

«Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт «Shahed», намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені», — зазначили у КМВА.

Нагадаємо, днем раніше РФ завдала масованого удару по Україні, ППО України збила 29 цілей.

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