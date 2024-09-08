У селищі Краматорського району під час обстрілу загинули троє жінок та поранені 2 чоловіків

Росіяни атакували селище у Краматорському районі. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська у неділю, 8 вересня, обстріляли селище Черкаське Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки троє жінок загинули на місці, також відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«О 10:30 війська держави-агресора обстріляли, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району. Від влучення касетних боєприпасів загинули дві місцеві мешканки 43 та 53 років. Ще одна жінка 45 років зазнала смертельних поранень у своєму будинку», — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення та черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.



Також пошкоджено вікна, фасади та паркани щонайменше 9 будинків та автомобіль.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що росіяни 7 вересня обстріляли Курахівську громаду Донецької області. Є постраждалі.