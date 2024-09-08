В поселке Краматорского района при обстреле погибли три женщины и ранены 2 мужчин

Россияне атаковали поселок в Краматорском районе. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска в воскресенье, 8 сентября, обстреляли поселок Черкасское Краматорского района Донецкой области. В результате атаки три женщины погибли на месте, также известно о двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«В 10:30 войска государства-агрессора обстреляли, вероятно, из реактивной системы залпового огня поселок Черкасское Краматорского района. От попадания кассетных боеприпасов погибли две местные жительницы 43 и 53 лет. Еще одна женщина 45 лет получила смертельные ранения в своем доме», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время атаки получили минно-взрывную травму, осколочные ранения и черепно-мозговую травму 48-летний гражданин и 61-летний муж одной из погибших женщин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.



Также повреждены окна, фасады и заборы по меньшей мере 9 домов и автомобиль.



Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что россияне 7 сентября обстреляли Кураховскую громаду Донецкой области. Есть пострадавшие.