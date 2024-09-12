У Росії на заводі, що випускає «Сонцепіки», виникла пожежа

У Омську спалахнула пожежа на військовому заводі, стовп густого диму видно з різних частин міста. Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 12 вересня. Також про це написав український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Палає Омський завод транспортного машинобудування (Омськтрансмаш), що виробляє важку вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепек».
Місцева влада підтверджує, що пожежа не вплинула на виробництво.
Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив у телеграм, що постраждалих внаслідок займання немає.
«На заводі Київтрансмаш сталася пожежа. Зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. На місці працюють спеціалісти. Подробиці уточнюються», — написав він.
Завод бере участь у виробництві вогнеметних систем, бронетранспортерів, танків Т-72Б3, Т-80У, а також броньованих ремонтно-евакуаційних машин. Омськтрансмаш знаходиться під міжнародними санкціями.
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