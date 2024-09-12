В России на выпускающем «Солнцепеки» заводе возник пожар

В российском Омске вспыхнул пожар на военном заводе, столб густого дыма виден из разных частей города. Об этом сообщают росСМИ в четверг, 12 сентября. Также об этом написал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Пылает Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш), который производит тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».
Местные власти подтверждают, что пожар не повлиял на производство.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в телеграм, что пострадавших в результате возгорания нет.
«На заводе Омсктрансмаш произошел пожар. Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — написал он.
Завод участвует в производстве огнеметных систем, бронетранспортеров, танков Т-72Б3, Т-80У, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Омсктрансмаш находится под международными санкциями.
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