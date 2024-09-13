На Донеччині армія РФ просунулась біля п'яти населених пунктів — DeepState

Карта просування російських військ у Донецькій області від DeepState

Російські загарбники просунулися поблизу низки населених пунктів Донецької області. Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомляє український проект DeepState.

«Агресор просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки», — йдеться у повідомленні.

DeepState також опублікував оновлену карту бойових дій.

У четвер увечері Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмів у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селидове та Михайлівка. ЗСУ відбили 14 атак.