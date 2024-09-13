Росія стала відправляти до Курської області досвідченіші підрозділи — ISW

Російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може розпочати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак та майбутніх контрнаступних операцій проти українських сил у Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як частини російського 137 полку ПДВ (106 дивізія ПДВ) беруть участь у штурмі на північний захід від Снагості.

ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ПДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні.

У Курській області також діють підрозділи 51 полку ПДВ 106-ї дивізії ПДВ.

Російській владі знадобиться додаткова жива сила та досвідченіші підрозділи, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, зазначає ISW.

РФ може зосередити в Курській області додаткові частини 106 дивізії ПДВ та інші бойові більш досвідчені формування.