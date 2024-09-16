Близько 20 дронів атакували Київ сьогодні вночі — КМВА

У ніч проти 16 вересня сили протиповітряної оборони збили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки російських БПЛА. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Зазначається, що армія РФ вкотре застосувала ударні БПЛА, ймовірно, Shahed. Але, на відміну від останніх атак, ця була масована.

Повітряна тривога у столиці тривала близько 3,5 години, приблизно з другої години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків та різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили у повітряному просторі навколо столиці близько двох десятків БПЛА.

За попередніми даними, у Києві без постраждалих та руйнувань.