В Україні очікується підвищення податків: у Кабміні пропонують законопроєкт

Кабінет Міністрів України планує розглянути законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.



«А от і законопроєкт щодо підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд», — зазначив він.



Основні новації:

підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу, до 5% (зараз 1,5%);

встановлення обов'язку сплати військового збору юридичними особами в розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 і 4 групи;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 5% у розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 1% від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними особами, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами й організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння (зокрема виробленими з давальницької сировини);

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 15% від вартості придбаного рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об'єкта нерухомості;

встановлення обов'язку сплати військового збору в розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, що надають послуги мобільного зв'язку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг;

встановлення обов'язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі пальним, у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 м³ резервуарів для зберігання бензину та дизельного пального і скрапленого газу, що розміщені на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеному до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

встановлення специфічної ставки акцизного податку в розмірі 0,1 євро за 1 літр пального.