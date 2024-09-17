Депутати проголосували за підвищення податків

Верховна рада проголосувала за підвищення податків. Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

Верховна Рада ухвалила проект змін до Податкового кодексу у першому читанні. Планується, що після ухвалення загалом податки підвищать з 1 жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За його даними, проект №11416-д за основу підтримав 241 депутат.

Проект закону загалом дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд. гривень та 137 млрд. гривень у 2025 році, в основному за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

Підвищення військового збору за всіма доходами громадян із 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд. гривень у 2024 році та 107,7 млрд. гривень у 2025 році.

Встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та ІV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд. гривень у 2024 році та 7,8 млрд. гривень у 2025 році.

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть 2025 року 6,8 млрд. гривень.

Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн. гривень у 2025 році.

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд. гривень у 2024 році та 4,3 млрд. гривень у 2025 році.

Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд. гривень 2024 року.

Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (необхідна для економічного бронювання).