ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області

Російський контрнаступ у Курській області зупинено. Про це в інтерв'ю французькому агентству AFP повідомив представник створеної на території Курської області комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський.

За словами Дмитрашковського, частина населених пунктів регіону залишається під українським контролем.

Російські війська «намагалися атакувати з флангів, але вони були зупинені, ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху», заявив Дмитрашковський в інтерв'ю AFP.

Він також стверджує, що на захопленій території залишаються кілька тисяч мирних жителів.

У щоденному зведенні російського Міноборони йдеться, що контрнаступ російської армії в Курській області продовжується. Водночас там не було вказано будь-яких звільнених населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що російська влада перекинула в Курську область майже 40 тисяч військових.