ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області

Російський контрнаступ у Курській області зупинено. Про це в інтерв'ю французькому агентству AFP повідомив представник створеної на території Курської області комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський.
За словами Дмитрашковського, частина населених пунктів регіону залишається під українським контролем.
Російські війська «намагалися атакувати з флангів, але вони були зупинені, ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху», заявив Дмитрашковський в інтерв'ю AFP.
Він також стверджує, що на захопленій території залишаються кілька тисяч мирних жителів.
У щоденному зведенні російського Міноборони йдеться, що контрнаступ російської армії в Курській області продовжується. Водночас там не було вказано будь-яких звільнених населених пунктів.
Раніше повідомлялося, що російська влада перекинула в Курську область майже 40 тисяч військових.
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