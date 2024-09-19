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ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області

19 вересня 2024, 10:04

ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ у Курській області

Російський контрнаступ у Курській області зупинено. Про це в інтерв'ю французькому агентству AFP повідомив представник створеної на території Курської області комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський.

За словами Дмитрашковського, частина населених пунктів регіону залишається під українським контролем.

Російські війська «намагалися атакувати з флангів, але вони були зупинені, ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху», заявив Дмитрашковський в інтерв'ю AFP.

Він також стверджує, що на захопленій території залишаються кілька тисяч мирних жителів.

У щоденному зведенні російського Міноборони йдеться, що контрнаступ російської армії в Курській області продовжується. Водночас там не було вказано будь-яких звільнених населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що російська влада перекинула в Курську область майже 40 тисяч військових.

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