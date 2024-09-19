У північній частині Покровська через обстріл неможливо відновити електропостачання: без світла залишається Родинське

Внаслідок обстрілу 8 вересня через значні пошкодження енергетичних об'єктів неможливо відновити електропостачання північної частини міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Також у результаті бойових дій повністю знеструмлено місто Родинське. Відновлювальні роботи заплановані на поточну добу.
Нагадаємо, що в Донецькій області зростає кількість людей, які згодні на евакуацію.
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