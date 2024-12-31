Двох жителів Донецької області ув'язнили за коригування російського вогню

На Донеччині засудили до 15 років ув'язнення двох учасників агентурної мережі, які допомагали російським спецслужбам та військовим наводити удари по позиціях ЗСУ.



Жителів Донеччини засудили за колабораціонізм. Прокурори довели, що у липні 2022 року співробітники ФСБ РФ запропонували так звану конфіденційну співпрацю громадянинові України, який чотири місяці перебував на території Росії.



Чоловік погодився налагодити в Україні агентурну мережу, яка мала збирати розвідувальні дані про місцеперебування Сил оборони.



Він залучив знайомого харків'янина, який із 2014 року проживає в Москві. Останній, своєю чергою, взяв собі у помічники колегу з Дружківки, який уже відбуває покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.



Завербований «розвідник» шукав локації особового складу, блокпостів, укріпрайонів та вогневих позицій українських військовослужбовців. При цьому додавав до повідомлень фрагменти карток, координати будівель, окопів, траншей та інших фортифікаційних споруд. Після обстрілу чоловік надсилав кураторам фото наслідків для коригування російського вогню.



Особливу увагу агенти приділяли місцям зосередження техніки підрозділів сил оборони в Краматорському районі.



Раніше суд засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка, який коригував російський вогонь із бойових позицій українських військ на Слов'янському напрямку.



Також суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканку Донецької області, яка за завданням російських кураторів коригувала ракетні удари окупаційних військ.



Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, ним виявився 22-річний оператор БпЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.



Раніше Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували російські удари по Полтавській та Сумській областях.