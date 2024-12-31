Евакуація: Деяких жителів прифронтового Покровська, як і раніше, доводиться вмовляти виїхати

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій також беруть участь в евакуації людей із прифронтових міст Донеччини.



«Фахівці особисто відвідали кожну родину з дітьми, які продовжують залишатися у небезпечній зоні, закликаючи до евакуації. Однак, не всі погоджуються виїжджати. Деякі люди не хочуть залишати домівки, інші сподіваються, що небезпека їх омине. Але залишатися — це наражати себе та близьких на смертельний ризик», — зазначили в ДСНС.

Днями рятувальники групи «Фенікс» евакуювали двох маломобільних жителів із Мирнограда.



Станом на 2 грудня у прифронтовому Покровську Донецької області було 11,5 тисячі осіб, серед них — 27 дітей. Загалом у Покровській громаді залишаються 122 неповнолітні. До 25 грудня у прифронтовому місті Донецької області залишилося 7500 осіб, понад 3000 за тиждень виїхали. Усіх дітей вивезли із міста.