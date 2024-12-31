Нічний обстріл України: балістика, крилаті ракети та БПЛА

У ніч на 31 грудня 2024 року Росія атакувала територію України балістичними, крилатими ракетами та БПЛА. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що противник застосував 61 засіб повітряного нападу:
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:
Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київській області. Раніше повідомлялося, що російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області.
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