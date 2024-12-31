Нічний обстріл України: балістика, крилаті ракети та БПЛА

РФ атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 31 грудня 2024 року Росія атакувала територію України балістичними, крилатими ракетами та БПЛА. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що противник застосував 61 засіб повітряного нападу:

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинжал» із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БПЛА «Shahed» і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал»;

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БПЛА «Shahed», ще 24 безпілотники-імітатори різних типів втрачені (без негативних наслідків)

Внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київській області. Раніше повідомлялося, що російська ракета зруйнувала приватний будинок у Київській області.