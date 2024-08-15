В Україні відкрили гарячу лінію для біженців із Курської області

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які бажають евакуюватися в Україну або потребують гуманітарної допомоги. Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що Україна має бути готовою до можливого прийняття біженців із Курської області Росії, де ситуація може погіршитися через гуманітарну кризу.

Залишити заявку на допомогу можна такими способами:

Зателефонувати або написати в Telegram або WhatsApp на номер: +38 (093) 367-83-68.

Написати на електронну пошту: [email protected].

«Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист та підтримку», — наголосила Верещук.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ у Курській області Росії взяли під контроль ще чотири села та розширили плацдарм.