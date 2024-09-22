Армія РФ вдарила по дитячому будинку та підприємству у Покровську: є жертви та постраждалі

Покровськ Донецької області 21 вересня перебував під обстрілом з боку російських військ протягом усього дня. Під удар потрапили житлові будинки, дитячий будинок, будівля навчального закладу та підприємство. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Внаслідок обстрілів у Покровську сталося кілька пожеж у різних частинах міста. Вогнем пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, майно власників», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, близько 21:20 стався обстріл адміністративних будівель центральної частини Покровська. Попередньо, відомо про два влучання в будівлю інституту, також є пошкодження будівель міського палацу культури та освітнього закладу.



Також о 21:20 росіяни поцілили у будівлю дитячого будинку «Отчий дім». До речі, всі вихованці вже давно евакуйовані та перебувають у безпечному місці.



О 22:10 під ворожий обстріл потрапила територія одного з вугільних підприємств громади. Попередньо відомо про три влучення, в результаті яких 2 працівники загинули та 2 поранені. Серед постраждалих — жителі Мирноградської та Удаченської громад.



Раніше ми писали, що минулої доби, 21 вересня, російські окупанти обстріляли Покровську громаду Донецької області. Відомо про загибель однієї людини, також 2 отримали поранення, серед них дитина.