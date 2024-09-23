Костянтинівка потрапила під російський обстріл: є руйнування

Уламки російських боєприпасів на місці обстрілу у Костянтинівці сьогодні вранці. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Рано вранці у понеділок, 23 вересня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

Зазначається, що обстріл стався приблизно о 5:30 – 5:40.

«Влучання у житловий район Правобережжя. Багато будинків зазнали руйнувань різного ступеня. Інформації щодо постраждалих людей наразі немає», — йдеться у повідомленні.

Канал також опублікував фотографії з місця удару.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія також завдала ударів по Олексієво-Дружківці та Краматорську. В Олексієво-Дружківці внаслідок прильоту спалахнуло промислове підприємство.

Також сьогодні вранці ЗС РФ обстріляли місто Лиман Донецької області. Там виникла пожежа.