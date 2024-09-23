У Костянтинівці стоматологічна поліклініка припиняє прийом дітей

У місті Костянтинівка Донецької області міська стоматологічна поліклініка тимчасово припиняє прийом дітей віком до 18 років. Про це керівництво поліклініки повідомило фейсбук.

Зазначається, що це пов'язано з примусовою евакуацією дітей із міста, відсутністю фінансування, а також через неможливість забезпечити дітям лікування за умов постійних тривог та обстрілів.

«Шановні мешканці міста Костянтинівка! У зв'язку з неможливістю впровадження адекватного лікувального процесу у відділенні стоматології дитячого віку, відсутністю коштів на закупівлю якісних витратних матеріалів, а також забезпеченням ситуації безпеки, впровадженням обов'язкової примусової евакуації дітей у Костянтинівський ГТГ, постійним обстрілом та наявністю майже постійної повітряної тривоги, за наявності якої ми не маємо права, ні морального, ні будь-якого іншого нехтувати життям Ваших дітей та продовжувати лікувальний процес, стоматологічна поліклініка тимчасово припиняє прийом дітей віком до 18 років», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці у понеділок, 23 вересня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області. Обстріл стався приблизно о 5:30 – 5:40.