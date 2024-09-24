Костянтинівка: Попередньо, одна людина загинула та двоє поранені через ранковий обстріл міста

Місто Костянтинівка сьогодні вранці потрапило під російський обстріл. Як мінімум одна людина загинула, двоє поранено. Фото: ОВА

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені — такими є попередні наслідки ранкового удару російських військ по місту Костянтинівці в Донецькій області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє зазнали поранень і перебувають у стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару також пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти та господарське приміщення.

Голова обласної військової адміністрації закликав населення бути відповідальними та евакуюватися.

Раніше повідомлялося, що опівночі 24 вересня російські військові обстріляли з РСЗВ "Смерч" місто Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі «Шиномонтаж», фасад будівлі ДСНС, лінія електромережі ДТЕК. Постраждалих внаслідок нічного обстрілу не було.