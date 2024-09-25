ЗСУ знищили вже понад 18 тисяч російських артсистем: втрати окупантів від Генштабу

Станом на 24 вересня втрати російської армії становлять 1250 російських окупантів пораненими та вбитими. Загальні втрати живою силою досягли 646 400. Також знищено 15 танків та 74 артилерійські системи. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.09.24 орієнтовно склали:



- особового складу — близько 646 400 (+1 250 за добу);



- танків — 8815 (+15 за добу);



- бойових броньованих машин — 17 304 (+12 за добу);



- артилерійських систем — 18 549 (+74 за добу);



- РСЗВ — 1199 (+1);



- засоби ППО — 952;



- літаків — 369;



- вертольотів — 328;



-БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 879 (+115 за добу);



- крилаті ракети — 2595;



- кораблі/катери — 28;



- підводні човни — 1;



- автомобільої технік та автоцистерн — 25 248 (+73 за добу);



- спеціальна техніка — 3168 (+13 за добу).

Раніше ми писали, що російські війська майже щодня обстрілюють місто Мирноград на Донеччині.