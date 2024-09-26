У Краматорській МВА розповіли, як отримати матеріальну допомогу за пошкоджене внаслідок обстрілу житло

У Краматорській міській військовій адміністрації розповіли, як можна отримати матеріальну допомогу за пошкоджене через обстріли житло. Фото: МВА

Мешканці Краматорська Донецької області, які постраждали внаслідок воєнних дій або чиє майно пошкоджено, можуть отримати матеріальну допомогу. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

Зазначається, що консультації для мешканців Краматорської територіальної громади можна отримати за адресою: вулиця В'ячеслава Чорновола (Маяковського), 24, кабінет 1, з понеділка до п'ятниці, з 9 до 17 години, або за телефоном 050-425-0999.

Також подати заявку про ремонт пошкодженого житла можна у розділі «єВідновлення» у додатку «Дія» за наступним посиланням: https://bit.ly/41GeRme.

У МВА нагадали, що депутати Краматорської міської ради своїм рішенням від 31.08.2022 № 29/VIII-193 затвердили Порядок надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру під час воєнного стану. Ознайомитись з ним можна за посиланням: https://bit.ly/3xZ.

Заявки на обстеження майна щодо пошкоджень після обстрілів приймаються за єдиним номером контакт-центру: 099-099-1505.

Консультації щодо отримання цих видів допомоги можна отримати в Управлінні праці та соціального захисту населення КГР на вулиці Героїв Небесної Сотні, 23 або за телефоном 093-23-43-022, повідомили у МВА.

Нагадаємо, сьогодні Краматорська міська військова адміністрація розповіла про наслідки вчорашнього обстрілу міста.