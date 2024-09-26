19-річна дівчина виїхала з окупованого Донецька й отримала український паспорт

Історія переселенки Тії Бичхіджі. Фото: Суспільне Харків

19-річна Тія Бичхіджі після дев'яти років життя в окупованому Донецьку наважилася на переїзд на підконтрольну територію України. Наразі дівчина живе у Харкові, а нещодавно отримала український паспорт. Про це повідомляє «Суспільне Харків».



Як зазначили у міграційній службі у Харківській області, процес видачі паспорта ускладнювало те, що дівчина не мала документів, окрім свідоцтва про народження.



«Однак це не стало перешкодою для оформлення документа заявниці, оскільки законодавством України передбачено особливості встановлення особи при розгляді заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України вперше в період дії воєнного стану — у разі відсутності можливості особистої присутності свідків, під час її проведення така процедура може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що Тія народилася у передмісті Донецька, коли російські війська окупували її рідне місто, вона навчалася у четвертому класі.



«Я не зрозуміла, де я прокинулася. Ніхто нічого не пояснював, ніхто не збирався пояснювати. Дуже сумно було, що ніхто не міг пояснити, чому звичний спосіб життя тепер був з іншими конотаціями, чому матеріал уроку «Я і Україна» тепер не можна застосувати в житті», — підкреслила вона.



За словами дівчини, за російською політикою почала стежити 2020 року, коли відбувалися протести у Білорусі. Вступ до вищого навчального закладу не зміг змусити Тію перейти на бік РФ.



Вона мріяла виїхати з окупації, останньою краплею стало те, що її брат приєднався до лав Збройних сил України. Зараз Тія пів року живе у Харкові, вивчає історію та відвідує різні лекції.





Раніше ми писали, що у Покровській громаді продовжується евакуація цивільного населення. Лише 24 вересня з громади вдалося виїхати 67 мешканцям за допомогою евакуаційного поїзда до безпечніших регіонів України.