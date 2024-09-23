Омбудсмен обурився тим, що члени МКЧХ не прийшли на зустріч із рідними військовополонених

Чиновники провели зустріч із сім'ями військовополонених на Одещині. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, на зустрічі були присутні рідні військових, які точно перебувають у російському полоні та родичі тих, що вважаються зниклими безвісти.



У зустрічі взяли участь понад 400 людей. Як зазначив Лубинець, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста «вкотре не приїхали на зустріч».



«На офіційне наше запрошення вони відповіли, що "любʼязно" та "з розумінням" просять поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області. Але у рідних були конкретні питання для представників МКЧХ саме на цій зустрічі! Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ», — повідомив Лубинець.



Також на зустрічі родичі порушували низку проблемних питань, зокрема, комунікації з військовими частинами та окремими держорганами, пошуку зниклих безвісти захисників України, проведення ДНК-експертизи, змін до законодавства щодо виплат сім'ям військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Окремо сім'ї рідних порушили тему про зв'язок з російською стороною, передачу листів та підтвердження факту полону.



«Відзначив, що росіяни можуть використати пряму комунікацію з рідними полонених у негативному контексті. Закликав бути обережним щодо цього», — підкреслив омбудсмен.