На Херсонщину повернули 10 дітей з окупації

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще десятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Рідних побачили семеро хлопчиків та три дівчинки.



«Найменшій дитині 3 роки, найстаршій — 16… Вони разом зі своїми батьками та опікунами проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, зараз діти вже на вільній землі», – розповів Прокудін.



За даними ОВА, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 202 дитини з Херсонщини.



Над цим поверненням працювала команда благодійної організації «Save Ukraine».

За даними правозахисних організацій із коаліції «Україна. П'ята ранку», російська влада депортувала від 260 тисяч до 700 тисяч українських дітей, неясно, скільки з цих дітей було переселено разом зі своїми законними опікунами, пройшовши російську фільтрацію.