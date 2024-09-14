Другий день обміну з Росією: додому повернулися ще 103 українські бійці

Україна повернула додому ще 103 бійці з російського полону.

«82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

У російському Міноборони також заявили про обмін військовополонених із Україною за формулою «103 на 103».

Стверджується, що Україна віддала солдатів, захоплених у полон у Курській області. Нині вони перебувають у Білорусі.

Натомість передано 103 військовополонених ЗСУ.

Також російська сторона наголосила, що посередником обміну виступили Об'єднані Арабські Емірати.



Як повідомлялося, 13 вересня 49 українців та українок повернулися додому так само в рамках обміну з РФ.