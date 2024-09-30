ЄС вирішив запровадити тематичний режим санкцій проти Росії

ЄС запровадить нові санції. Фото: відкриті джерела

У Європейському Союзі в середу, 2 жовтня, вирішуватимуть запровадження тематичного режиму санкцій проти Російської Федерації. Відповідну заяву зробив редактор європейського бюро Радіо Свобода Рікард Йозвяк.



«Посли ЄС у середу погодять новий тематичний режим санкцій, спрямований на гібридні загрози. Він буде офіційно оформлений наступного тижня», — зазначив він.



За словами журналіста, «імен поки що немає, але вони будуть додані в майбутньому».



Також Рікард Йозвяк додав, що раніше планувалося запровадження загального режиму санкцій, проте потім було вирішено, що він буде зосереджений на погрозах РФ.



Нагадаємо, Білий дім запровадив санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ОПК.