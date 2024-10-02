Шпигував за ЗСУ під Краматорськом та Покровськом: суд виніс вирок агенту російських військ

Засуджений російський шпигун у залі суду. Фото: СБУ

Суд засудив до реального терміну ув'язнення російського інформатора, який розвідував і «зливав» окупантам локації ЗСУ на «найгарячіших» напрямках східного фронту. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Він намагався з'ясувати місцеперебування особового складу та військової техніки ЗСУ поблизу Краматорська та у Покровському районі. Зібрані відомості чоловік пересилав через одну із соціальних мереж представникам військ РФ, які воюють в Донецькій області. Агент підтверджував надану інформацію позначками на Google-картах та докладними поясненнями. Слідство довело п'ять епізодів передачі загарбникам даних щодо дислокації українських підрозділів.



Крім того, він коригував ракетні удари армії РФ по позиціях ЗСУ у Покровському районі. Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки бойових операцій із використанням ракетного озброєння.



Співробітники контррозвідки СБУ затримали шпигуна у травні у його власному будинку. Інформатором виявився проросійський житель Краматорська. Він співпрацював із росіянами з власної ініціативи через свою знайому у Москві. У затриманого вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами підривної діяльності.



На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, скоєне в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «меру» окупованої Амвросіївки на Донеччині, який забезпечив узурпацію влади у місті.