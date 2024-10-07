У трьох містах Донецької області скорочено подачу води: у чому причина

У Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці Донецької області не буде водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з аварійною зупинкою каналу СДД буде скорочено подачу води до Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки. Просимо раціонально поставитися до водного ресурсу», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що через бойові дії минулої доби знеструмлено 13,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах Донеччини.