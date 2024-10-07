Росіяни скинули FPV-дрон на авто з волонтерами: є загиблий

Російські військові 6 жовтня атакували Курахівську громаду на Донеччині. Під удар окупантів потрапили представники волонтерської організації, є жертва та постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«6 жовтня 2024 року в селі Іллінка Курахівської громади російська армія атакувала FPV-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що 37-річний волонтер загинув, а його 32-річний колега отримав акубаротравму (найпоширеніша травма на війні, яка виникає через різкий механічний вплив повітряної, звукової або водяної хвилі, удару об землю через вибух і т.д. Вона полягає в ураженні головного мозку або інших частин без механічних пошкоджень органів та тканин).



Раніше ми писали, що вранці 7 жовтня армія РФ завдала ударів по Краматорську.