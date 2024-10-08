РФ атакувала Індустріальний район Харкова: більше 20 постраждалих

Удар РФ по Харкову. Фото: Труха

Зафіксовано влучання росіянами по Індустріальному району Харкова, є постраждалі. Про це повідомляє телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.



Оновлено (12:35). Кількість постраждалих вже зросла до 21 людини, зазначив Синєгубов.



«За попередньою інформацією, пошкоджено цивільне підприємство. Дані перевіряються. Кількість постраждалих на цю хвилину – 11. Серед них – дитина 16 років. Троє перебувають у тяжкому стані», - зазначив Синєгубов.



За словами Харківського мера Ігоря Терехова, під завалами на місці удару знаходяться щонайменше дві людини, рятувальники роблять все для допомоги їм.



Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня ППО України збила 18 із 19 російських БПЛА. РФ також завдала удару по Одеській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму.