Росіяни скинули ФАБ-250 на гаражний кооператив у Харкові

Війська РФ скинули ФАБ-250 на гаражний кооператив у Харкові. Фото: МВС

Російські війська сьогодні скинули ФАБ-250 з УМПК на територію гаражного кооперативу у Київському районі Харкова. Про це повідомляє МВС України.



«Пошкоджено три приватні гаражі, житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі необхідні служби», - йдеться у повідомленні.



Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про російські удари авіабомбами по Харкову та двома населеними пунктами області.



«Внаслідок ворожого удару в Дергачах дістали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес п'ятеро людей, серед них — 14-річний хлопчик», — написав він у телеграмі.



Пізніше у пресслужбі Нацполіції повідомили, що слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів РФ, підтвердивши загибель одного та поранення ще восьми людей на Харківщині.



Нагадаємо, РФ атакувала припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі, де було поранено громадянина Туреччини.