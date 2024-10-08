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СБУ затримала кремлівського ідеолога «спецоперації» проти України

08 жовтня 2024, 14:20

СБУ затримала кремлівського ідеолога «спецоперації» проти України

СБУ затримала кремлівського ідеолога «СВО» проти України. Фото: СБУ СБУ затримала кремлівського ідеолога «СВО» проти України. Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, під час якої затримала Дмитра Чистиліна – кремлівського ідеолога збройної агресії РФ. Про це повідомив речник СБУ.

Фігурант є помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії до України.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію РФ та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Також Чистилін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами Росії. Серед іншого він організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

«Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він розповсюджував кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів», - йдеться у звіті СБУ.

Після участі Чистиліна в одному з таких «форумів» його затримали у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн.

Наразі він перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вже документуються факти сприяння військовій розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, введених проти Росії.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, суд посилив вирок Леоніду Пасічнику, який послідовно створював умови для окупації Луганщини.

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