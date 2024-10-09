Литва передасть 13 млн євро на відновлення України

Уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Ці додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування проектів відновлення України.



«Литва рішуче продовжує надавати військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, яка захищається від агресора. З початку війни у 2022 році ми здійснюємо проекти з відновлення у сфері освіти, енергетики та інших сфер через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Наш приклад - спонукати інших міжнародних партнерів зробити те саме, не чекаючи закінчення війни, і тим самим зміцнити надію та віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє», — зазначила міністр фінансів Гінтаре Скайсте.



Ці додаткові кошти є продовженням підтримки, яку Литва надає Україні через Фонд співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. На даний момент Фонд уже виділив із національного бюджету 24 мільйони євро на проекти з відновлення України.