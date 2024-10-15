Генсек НАТО пообіцяв зробити все, щоб Україна перемогла

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив перший візит до німецького Візбадену, де розташована база ініціативи Альянсу з безпеки та тренування військових для України. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Рютте виступив із промовою перед персоналом штабу, який представляє понад десять країн-членів блоку. Чиновник підкреслив, що НАТО «є найпотужнішим військовим союзом в історії, який дбає про безпеку мільярда людей і готовий протидіяти будь-якій загрозі».

За словами генсекретаря Альянсу, «нашим супротивникам ніколи не вдасться нас злякати, а Путіну може бути лише одне послання: ми зробимо все для того, щоб його план не вдався і Україна перемогла».

Рютте також нагадав, що НАТО «є оборонним блоком і не має наміру на когось нападати». Таким чином він спростував закиди з боку Кремля у напрямку Німеччини із США далекобійних ракет, які будуть розміщені і на базі у Візбадені.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.