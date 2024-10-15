На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ

На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці бригади «Червона Калина» знищили російський танк та БПМ під час спроби наступу на Покровському напрямку.



Російський танк та БМП проводили наступ на Покровському напрямку та намагалися атакувати українських військових, але були оперативно зупинені.



«Удари артилерії та FPV-дронів гвардійців знищили техніку разом з екіпажем, не залишивши окупантам жодних шансів», - йдеться у підписі до відео.



Загалом військовослужбовці ЗСУ відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку.



Минулої доби ЗСУ знешкодили 1210 російських загарбників. Також ЗС РФ втратили 13 танків, 44 бойові броньовані машини та 9 артилерійських систем.



Крім того, Сили оборони збили 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, та ліквідували 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.